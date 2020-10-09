Житель Анапы устроил гонку с полицейскими

В Анапе пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС, инспекторам пришлось открыть огонь по автомобилю.

Как сообщает пресс-служба МВД, ночью инспекторы попытались остановить автомобиль, нарушивший ПДД. Однако, водитель проигнорировал требования полицейских и они стали преследовать нарушителя.

Во время погони правоохранители неоднократно высказывали требования об остановке, однако, водитель только увеличивал скорость, создавая опасность для жизни и здоровья людей. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего были вынуждены открыть огонь по колёсам и моторному отсеку автомобиля.

В итоге правоохранителям удалось задержать нарушителя и доставить его в отдел полиции. В настоящее время 35-летний местный житель привлечён к ответственности, он находится под административным арестом.

В ведомстве отметили, что в результате погони никто не пострадал.