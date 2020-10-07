Житель Самарской области хранил в сарае 10 килограммов конопли

В Самарской области мужчине грозит до десяти лет колонии за хранение 10 килограммов конопли.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Красноярского района незаконно хранит дома наркотики.

Оперативники обыскали дом и надворные постройки ранее судимого самарчанина и обнаружили в сарае высушенные части конопли общей массой 10 килограммов.

Подозреваемый пояснил, что выращивал растение у себя на участке, а затем собрал и высушил для личного потребления.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.