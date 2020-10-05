Липецкие наркокурьеры перевозили наркотики под капотом машины

В Волгоградской области задержали наркокурьеров из Липецка, которые перевозили под капотом автомобиля почти три килограмма наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое молодых людей на протяжении года распространяли наркотики через закладки в Волгоградской, Курской, Воронежской, Оренбуржской, Челябинской областях и Татарстане.

Задержали одного из наркокурьеров сотрудники ГИБДД во время проверки на стационарном посту в Волгоградской области. Под капотом его машины полицейские обнаружили 2,6 килограмма N-метилэфедрона. Преступника задержали и возбудили уголовное дело. Вскоре был задержан и его сообщник. Во время обысков у подозреваемых изъяли в общей сложности почти 10 килограммов синтетических наркотиков.

Задержанные признали свою вину и дали показания, которые помогли выйти на след ещё семерых участников банды. Вскоре их также задержали правоохранители.

В отношении наркокурьеров возбуждены уголовные дела, им грозит пожизненное лишение свободы.