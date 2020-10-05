ЧП в супермаркете: полки рушились, как костяшки домино. Погиб человек

Один человек погиб в супермаркете в бразильском Сан-Луисе после того, как обрушились огромные полки, в результате чего клиенты и персонал оказались под горами продуктов.

Жуткая авария в одном их магазинов сети супермаркетов Mix Mateus Atacarejo, произошла в пятницу. Видео разместили в соцсетях очевидцы.

В одном ролике можно увидеть, как клиенты спокойно расплачиваются за кассы. Внезапно люди начинают бежать к двери. Через несколько секунд большие полки магазина начинают опрокидываться одна за другой.

Vídeo mostra momento em que prateleiras desabam em supermercado localizado em São Luís (MA). Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas. As informações completas em https://t.co/j8S6W5ddbw Crédito: reprodução/redes sociais. pic.twitter.com/fXBnwGjvMp — Estado de Minas (@em_com) October 3, 2020

На другом видео потрясенные свидетели смотрят на груды мусора, пытаясь осмыслить то, что только что произошло. Слышны крики, некоторые начинают карабкаться по обломкам в поисках выживших.

Outro registro, desta vez após o acidente. Crédito: reprodução/redes sociais. pic.twitter.com/B13Ok4X9CB — Estado de Minas (@em_com) October 3, 2020

В результате аварии погиб сотрудник магазина, еще восемь человек получили ранения. Власти все еще пытаются установить, что стало причиной обрушения стеллажей.