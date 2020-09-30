В Воронеже женщина присвоила деньги торговой организации

В Воронеже местная жительница, работая в торговой организации, присвоила более 2,5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, 24-летняя девушка работала в торговой организации и была материально ответственным лицом. Используя своё служебное положение, она систематически похищала деньги работодателя.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Воронежке грозит до 10 лет лишения свободы.