В Москве найден мёртвым заместитель директора газовой компании

В одной из московских гостиниц обнаружено тело топ-менеджера крупной газовой компании.

Как сообщает портал radiosputnik. ria.ru, инцидент произошёл в минувшие выходные, однако журналистам об этом стало известно только сейчас.

Сообщается, что тело мужчины нашли в его номере в гостинице "Украина", следов насильственной смерти не обнаружено. По информации агентства, погибшим является Дмитрий Красюк, первый заместитель гендиректора компании "Вега Газ". Примечательно, что на сайте компании указанной фамилии в списке топ-менеджеров нет.

На данный момент известно, что мужчина проживал в гостинице около двух недель, а его тело было обнаружено спустя 12 часов после смерти.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причина смерти.