В Башкортостане признали виновными супругов, похитивших крупную сумму денег из банка в Салавате.
Как сообщает пресс-служба МВД, хищения происходили с 2017 по 2019 год. Женщина, на тот момент работавшая в банке, выносила из организации или передавала супругу через кассу денежные средства. Таким образом злоумышленникам удалось похитить более 25 миллионов рублей.
Преступников задержали сотрудники Уголовного розыска совместно с региональными управлениями МВД и ФСБ.
Объем уголовного дела составил 12 томов, для доказательства вины осужденных был проведён ряд экспертиз.
Суд приговорил фигурантку дела к пяти годам лишения свободы, а её супруга к шести годам колонии общего режима.
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