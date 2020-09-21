В Калуге наркодилеру грозит пожизненное заключение

В Калуге местного жителя подозревают в серии сбыта наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, по подозрению в распространении наркотиков через закладки был задержан 20-летний местный житель.

По версии следствия мужчина приобретал наркотики у третьих лиц, получал их через тайники, позже у себя дома расфасовывал на более мелкие дозы и продавал путём создания тайников — "закладок".

У подозреваемого было изъято более килограмма наркотика — N-метилэфедрона, который предназначался для дальнейшей реализации.

Молодому человеку инкриминируют восемь эпизодов сбыта наркотиков. В настоящее время возбуждены уголовные дела, подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.