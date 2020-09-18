В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

В Турции столкнулись два автобуса с туристами, среди которых есть россияне.

Как сообщает lenta. ru со ссылкой на телеграм-канал E1. RU News, два автобуса столкнулись на горной трассе, один из них упал, в результате происшествия пострадали семь жителей Москвы и Подмосковья.

Во время подъезда к одному из пунктов экскурсии, на спуске вдоль горного обрыва врезался автобус с туристами, следовавший сзади. Как сообщил выпускающий редактор портала E1. RU Сергей Панин, находившийся в одном из автобусов, удар был не сильный, и его автобус поехал дальше. Однако, второй автобус врезался в дерево и перевернулся на бок, в результате чего пострадали люди, получившие переломы конечностей, травмы позвоночника и ушибы.

Сообщается, что водитель автобуса заблудился в горах и с трудом нашёл обратную дорогу в лагерь откуда скорая забрала пострадавших лишь спустя два часа.