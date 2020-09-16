В Волгоградской области изъяли 105 тысяч немаркированных пачек сигарет

В Волгоградской области правоохранители пресекли деятельность группы, которую подозревают в незаконном хранении табачной продукции несоответствующей законодательству РФ.

Как сообщила пресс-служба МВД, полицейские обнаружили тайник с крупной партией немаркированной табачной продукции. Затем был обнаружен склад, а также выявлены торговые точки, через которые реализовывалась контрафактные сигареты. Таким образом, из незаконного оборота изъято 105 тысяч пачек сигарет.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело, в отношении всех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на документирование незаконной деятельности подозреваемых.