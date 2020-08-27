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Из музея в Нидерландах﻿ снова украли картину Франса Халса

Происшествия
Из музея в Нидерландах﻿ снова украли картину Франса Халса. Франц Халс

Картину голландского художника Франса Халса "Двое смеющихся мальчиков" уже в третий раз украли из музея в Нидерландах, сообщает Associated Press.

Шедевр был похищен из музея в городе Лердам, который находится рядом с Амстердамом.

Впервые картину украли в 1988 году. Тогда же было украдено и полотно нидерландского художника Якоба ван Рейсдала.

Через три года шедевры были найдены.

В 2011 году картины снова похитили. Их удалось найти спустя полгода. Потом кража повторилась, шедевры вернули в музей через шесть месяцев.

Полиция Нидерландов обнаружила восемь картин известных художников, украденных в 1987 году из частной галереи "Нортман" в городе Маастрихте. Следствие предполагает, что кражу инсценировал сам владелец галереи Роберт Нортман. По этому делу полиция задержала троих человек.

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