"Коронавирусный рейд" полиции в Перу закончился гибелью 13 человек

Полицейский рейд в ночном клубе Thomas Restobar в столице Перу Лиме, целью которого было обеспечение соблюдения недавно введенного запрета на ночные развлечения выходного дня, который должен был обуздать распространение Covid-19 в стране, закончился трагедией.

Как сообщает полиция Лимы, наряд выехал в клуб после того, как жители района Лос-Оливос сообщили, что, вопреки запрету, там началась вечеринка, на которой присутствовали около 120 человек.

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"Увидев полицейских, гости клуба попытались сбежать со второго этажа вниз по лестнице и через черный ход. Дверь должна была распахнуться внутрь, но в суматохе люди не могли ее открыть, потому что маленький коридор, ведущий наружу, был забит битком. В результате трагедии погибли 13 молодых людей, в том числе две женщины — они были раздавлены или задохнулись в давке. Еще шесть человек, включая трех офицеров, получили ранения. Полиция также произвела 23 ареста", — рассказал журналистам начальник Национальной полиции генерал Орландо Веласко Мухика.

По словам начальника полиции, во время рейда не было применено ни огнестрельного оружия, ни слезоточивого газа:

"Офицерам удалось снести заблокированную дверь снаружи и оказать первую помощь пострадавшим, прежде чем их доставили в больницы", — говорит он.

Перуанские власти заявили, что бизнесмен, организовавший эту вечеринку, виновен в "преступной безответственности", и выразили соболезнования семьям, потерявшим своих близких в этой трагедии.