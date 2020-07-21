Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в Луцке, не был на учёте у психиатра. Такие сообщения поступили после того, как стало известно об инциденте.
Информацию опроверг глава МВД Арсен Аваков. Он выступил с брифингом после общения с захватчиком. Министр отметил, что полиция настроена на мирное разрешение ситуации.
В частности, сотрудники органов ведут переговоры с родственниками террориста в надежде, что те убедят Максима сдаться. Как уже сообщалось ранее, конкретных требований Кривош не высказал.
Захват автобуса произошёл сегодня утром в центре Луцка. Точное количество пассажиров автобуса пока неизвестно. Район инцидента был оцеплен полицией. Около автобуса дежурит группа захвата, сообщают луцкие паблики.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.