Мужчина в Нижнем Новгороде сжёг сожительницу

6 июля в результате семейной ссоры в Городце Нижегородской области скончалась девушка. Её сжёг сожитель, с которым она находилась в одной квартире.

Мужчину задержала полиция. В ходе ссоры он облил сожительницу из канистры бензином, после чего поджег её. Затем мужчина хотел сбить пламя, но женщина скончалась в больнице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Его обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом.