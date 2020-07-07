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Мужчина в Нижнем Новгороде сжёг сожительницу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

6 июля в результате семейной ссоры в Городце Нижегородской области скончалась девушка. Её сжёг сожитель, с которым она находилась в одной квартире.

Мужчину задержала полиция. В ходе ссоры он облил сожительницу из канистры бензином, после чего поджег её. Затем мужчина хотел сбить пламя, но женщина скончалась в больнице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Его обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом.

"Подозреваемый задержан. От дачи показаний он отказался. Как полагают следователи СК, мотивом совершенного послужила ревность. В тот день мужчина утром не обнаружил своей сожительницы дома, а вернулась она домой только под вечер. Приревновав ее, подозреваемый и совершил преступление", — говорится в сообщении регионального СУСК.

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