6 июля в результате семейной ссоры в Городце Нижегородской области скончалась девушка. Её сжёг сожитель, с которым она находилась в одной квартире.
Мужчину задержала полиция. В ходе ссоры он облил сожительницу из канистры бензином, после чего поджег её. Затем мужчина хотел сбить пламя, но женщина скончалась в больнице.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Его обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом.
"Подозреваемый задержан. От дачи показаний он отказался. Как полагают следователи СК, мотивом совершенного послужила ревность. В тот день мужчина утром не обнаружил своей сожительницы дома, а вернулась она домой только под вечер. Приревновав ее, подозреваемый и совершил преступление", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.