В Воронеже перевернулась маршрутка с пассажирами

Утром 30 июня в Воронеже произошло ДТП с участием маршрутки. Микроавтобус на Московском проспекте перевернулся после столкновения с внедорожником Audi.

Удар был настолько сильным, что маршрутка опрокинулась на бок, у автомобиля были выбиты стёкла. Внутри транспортного средства находились пассажиры. По сведениям "Горкома 36", пострадали минимум два человека.

На месте ДТП работает полиция. Детали происшествия выясняются.