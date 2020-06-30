Утром 30 июня в Воронеже произошло ДТП с участием маршрутки. Микроавтобус на Московском проспекте перевернулся после столкновения с внедорожником Audi.
Удар был настолько сильным, что маршрутка опрокинулась на бок, у автомобиля были выбиты стёкла. Внутри транспортного средства находились пассажиры. По сведениям "Горкома 36", пострадали минимум два человека.
На месте ДТП работает полиция. Детали происшествия выясняются.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.