Жена подозреваемого в надругательстве над дочерью оправдала мужа

Жена 27-летнего Сергея Кукушкина, которого обвинили в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью, рассказала о подробностях случившегося. Ранее суд в Татарстане оправдал мужчину, не обнаружив в его действиях состава преступления.

Дело проходило в закрытом режиме. Прокуратура не согласилась с выводами судьи и будет обжаловать приговор.

В чём обвиняют мужчину

Следствие установило, что Кукушкин, оставшись один на один с дочерью, пытался совершить над ребёнком действия сексуального характера. Утверждается, что у девочки повреждены половые органы.

На одном из допросов Кукушкин признался в совершении насилия, но суд не принял это во внимание. В прокуратуре утверждают, что проведенные экспертизы, а также показания матери девочки и фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов, подтверждают версию следствия.

Жена встала на защиту мужа

Жена Сергея утверждает, что муж действовал без злого умысла. По её словам, мужчина впервые остался с ребёнком сам, когда она ушла на работу.

По версии женщины, Сергей хотел поменять подгузник ребёнку и повредил половые органы. Он сразу вызвал жену с работы, а та попросила не звонить в "скорую". Мужчина не послушал совета супруги и вызвал врача.

"Он позвонил мне и сам всё рассказал. Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать "скорую", потому что прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам", — приводит RT слова жены Сергея.

Также женщина заявила, что информация в СМИ о том, что муж хотел отомстить ей, не соответствует действительности. У супружеской пары действительно был скандал, но вскоре они помирились.