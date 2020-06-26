О задержании полицейского, который нанес ощутимый вред здоровью афроамериканки, сообщила газета Miami Herald.

"В результате действий Мартела, госпожа Сатчел получила ссадины в районе живота из-за применения электрошокеров, ушибы и ссадины на руках и ушибы на ногах. Предъявляя эти обвинения против бывшего полицейского Майами-Гарденс Джорди Янеса Мартела, мы заявляем, что эти действия откровенно неправильные", — приводит издание слова прокурора округа Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл.