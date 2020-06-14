Следственный комитет предположил причины крушения катера на Камчатке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возможных причинах крушения катера "Тихий" на Камчатке.

"Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности", — говорится в сообщении.

Спасатели ищут четырех мужчин, которые пропали после того, как в Авачинской бухте перевернулся катер.