Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возможных причинах крушения катера "Тихий" на Камчатке.
"Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности", — говорится в сообщении.
Спасатели ищут четырех мужчин, которые пропали после того, как в Авачинской бухте перевернулся катер.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.