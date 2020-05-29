Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы города Славгород по статье о получении взятки в крупном размере.
По предварительным данным, 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 миллионов рублей от директора одного из коммерческих компаний. За эти деньги чиновник должен был заключить с фирмой договор о поставках угля для муниципального предприятия "Теплосбыт" в обход законного порядка процедур закупки.
"В ходе задержания чиновник попытался избавиться от денежных средств, однако его противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку.
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