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Источник Правда.Ру

Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2019 года между республиканскими властями и строительной компанией был заключен госконтракт на строительство жилого корпуса психоневрологического интерната на сумму 480 миллионов рублей.

"Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ходе следствия по уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемого: жилое помещение, незавершенный жилой дом, два земельных участка, автомобиль и денежные средства, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как чиновник из правительства Башкирии пытался получить взятку в три миллиона рублей.

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В Псковской области беременная с коронавирусом "прошла все круги ада"

Здоровье

В Псковской области беременной женщине, у которой был диагностирован COVID-19, не оказали своевременную медицинскую помощь.

"На прошлой неделе фельдшер из Невеля на 26-й неделе беременности прошла все круги ада: пять медицинских учреждений футболили человека", — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на рабочей встрече с псковскими медиками.

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Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму

Здоровье

Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.

Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.

Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.

На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.

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Жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.

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Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете

Происшествия » Человеческий фактор

В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.

Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.

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Сотрудница банка в Кузбассе попалась на краже денег из кассы

Происшествия » Человеческий фактор

В городе Киселевске Кемеровской области суд вынес приговор по делу в отношении 50-летней местной жительницы, бывшей сотрудницы одного из банков. Ее обвиняли в крупной растрате.

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