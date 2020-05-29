Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2019 года между республиканскими властями и строительной компанией был заключен госконтракт на строительство жилого корпуса психоневрологического интерната на сумму 480 миллионов рублей.

"Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ходе следствия по уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемого: жилое помещение, незавершенный жилой дом, два земельных участка, автомобиль и денежные средства, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как чиновник из правительства Башкирии пытался получить взятку в три миллиона рублей.