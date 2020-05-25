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Источник Правда.Ру

Трое молодых людей в Воронеже пытались украсть партию дорогих видеокарт

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет, которые присмотрели склад с компьютерным оборудованием и дважды пытались украсть оттуда дорогие видеокарты. Вторая попытка оказалась последней.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 22 апреля текущего года подозреваемые на легковом автомобиле подъехали к складскому помещению, расположенному на улице Димитрова. Злоумышленники отогнули металлический лист забора, проникли на территорию, затем болторезом срезали замки на двери и попытались похитить компьютерные видеокарты на общую сумму около 2 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В этот раз преступников спугнула сигнализация и им пришлось скрыться.

В ходе следствия также выяснилась, что эта уже вторая попытка забраться на склад, первая была для молодых людей более успешной.

В ноябре 2019 года им удалось таким же образом вынести 41 видеокарту общей стоимостью более 2 млн 800 тысяч рублей. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что продавали видеокарты на сайтах в интернете.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как жительница Воронежа украла более 2,5 миллионов рублей у ветерана войны.

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В Югре планируют экспедицию к уникальной горе-пирамиде

Туризм » Путешествия

Власти ХМАО планируют помочь в реализации экспедиции в Березовский район к горе, которая напоминает пирамиду, для включения в маршруты активных туров.

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В Приморье закрыли нелегальное онлайн-казино

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Во Владивостоке будут судить участников преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр онлайн.

Игорное заведение размещалось в одном из зданий по проспекту Красного Знамени во Владивостоке и действовало оно под вывеской букмекерской конторы.

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Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа. 15-летняя девушка сделала прыжок 7 декабря 2019 года в финале серии "Гран-при" в Турине, сообщает сайт Книги.

Для спортсменки это третье попадание в Книгу рекордов. Ранее она была включена в издание за исполнение других четверных прыжков:

  • тулупа;
  • лутца.

Карьера Трусовой

Трусова выиграла все юниорские турниры. В сезоне-2019/20 она впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:

  • победы на этапах "Гран-при" в России и Канаде;
  • победа на командном чемпионате Japan Open;
  • третье место на чемпионате России;
  • третье место в финале "Гран-при";
  • третье место на чемпионате Европы.
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Двоих инспекторов ГИБДД в Краснодаре подозревают в получении взяток

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД и 39-летнего местного жителя, которых обвиняют в получение взяток.

По мнению следствия, полицейские и их знакомый действовали как настоящая преступная группа, где было четкое распределение ролей.

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В Волгограде закрыли цех, где тоннами перерабатывали браконьерскую рыбу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Волгоградской области полицейские пресекли преступный бизнес местного жителя, который организовал деятельность цеха по переработке рыбы.

"По версии оперативников, местный житель приобретал у постоянных поставщиков рыбу, в том числе добытую браконьерским способом в период запрета на ее вылов. Затем она вялилась, коптилась или сушилась в антисанитарных условиях в принадлежащем злоумышленнику производственном помещении, расположенном в Кировском районе города Волгограда. Готовая продукция сбывалась оптовыми партиями через торговые точки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

рыба полиция волгоград
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