В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет, которые присмотрели склад с компьютерным оборудованием и дважды пытались украсть оттуда дорогие видеокарты. Вторая попытка оказалась последней.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 22 апреля текущего года подозреваемые на легковом автомобиле подъехали к складскому помещению, расположенному на улице Димитрова. Злоумышленники отогнули металлический лист забора, проникли на территорию, затем болторезом срезали замки на двери и попытались похитить компьютерные видеокарты на общую сумму около 2 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В этот раз преступников спугнула сигнализация и им пришлось скрыться.
В ходе следствия также выяснилась, что эта уже вторая попытка забраться на склад, первая была для молодых людей более успешной.
В ноябре 2019 года им удалось таким же образом вынести 41 видеокарту общей стоимостью более 2 млн 800 тысяч рублей. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что продавали видеокарты на сайтах в интернете.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как жительница Воронежа украла более 2,5 миллионов рублей у ветерана войны.
Власти ХМАО планируют помочь в реализации экспедиции в Березовский район к горе, которая напоминает пирамиду, для включения в маршруты активных туров.
Во Владивостоке будут судить участников преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр онлайн.
Игорное заведение размещалось в одном из зданий по проспекту Красного Знамени во Владивостоке и действовало оно под вывеской букмекерской конторы.
Российская фигуристка Александра Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа. 15-летняя девушка сделала прыжок 7 декабря 2019 года в финале серии "Гран-при" в Турине, сообщает сайт Книги.
Для спортсменки это третье попадание в Книгу рекордов. Ранее она была включена в издание за исполнение других четверных прыжков:
Трусова выиграла все юниорские турниры. В сезоне-2019/20 она впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД и 39-летнего местного жителя, которых обвиняют в получение взяток.
По мнению следствия, полицейские и их знакомый действовали как настоящая преступная группа, где было четкое распределение ролей.
В Волгоградской области полицейские пресекли преступный бизнес местного жителя, который организовал деятельность цеха по переработке рыбы.
"По версии оперативников, местный житель приобретал у постоянных поставщиков рыбу, в том числе добытую браконьерским способом в период запрета на ее вылов. Затем она вялилась, коптилась или сушилась в антисанитарных условиях в принадлежащем злоумышленнику производственном помещении, расположенном в Кировском районе города Волгограда. Готовая продукция сбывалась оптовыми партиями через торговые точки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.