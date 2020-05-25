Трое молодых людей в Воронеже пытались украсть партию дорогих видеокарт

В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет, которые присмотрели склад с компьютерным оборудованием и дважды пытались украсть оттуда дорогие видеокарты. Вторая попытка оказалась последней.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 22 апреля текущего года подозреваемые на легковом автомобиле подъехали к складскому помещению, расположенному на улице Димитрова. Злоумышленники отогнули металлический лист забора, проникли на территорию, затем болторезом срезали замки на двери и попытались похитить компьютерные видеокарты на общую сумму около 2 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В этот раз преступников спугнула сигнализация и им пришлось скрыться.

В ходе следствия также выяснилась, что эта уже вторая попытка забраться на склад, первая была для молодых людей более успешной.

В ноябре 2019 года им удалось таким же образом вынести 41 видеокарту общей стоимостью более 2 млн 800 тысяч рублей. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что продавали видеокарты на сайтах в интернете.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как жительница Воронежа украла более 2,5 миллионов рублей у ветерана войны.