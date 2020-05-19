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Источник Правда.Ру

Жительница Воронежа украла больше 2,5 млн рублей у ветерана войны

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Советский районный суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней Ирины Гринькиной. Ее признали виновной в краже денег с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны.

Подсудимая оказывала платные услуги по уходу за 92-летним участником Великой Отечественной войны.

Пенсионер каждый месяц при участии Гринькиной снимал деньги со счета, куда приходили положенные ему выплаты, чтобы расплатиться с сиделкой и на повседневные расходы.

Злоумышленница, зная где лежат сбережения, на протяжении почти года, с сентября 2018 по август 2019 года, похищала деньги.

"Впоследствии женщина завладела его банковской картой, установила в телефоне приложение "мобильный банк" и, получив доступ к банковскому счету участника войны, похищала с его счета денежные средства. Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Заметив недостачу денежных средств, ветеран обратился в полицию", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил Гринькиной наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание было отсрочено до достижения несовершеннолетним ребенком осужденной 14-летнего возраста, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Северска украл деньги с банковской карты ветерана войны.

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