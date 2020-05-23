В Москве задержан захватчик заложников в отделении "Альфа-банка"

Полиции удалось задержать сотрудника одного из сервисов по доставке еды, который забаррикадировался в отделении "Альфа-банка" по улице Земляной вал.

Мужчина удерживал в заложниках шесть человек, а также требовал предоставить ему крупную сумму денег.