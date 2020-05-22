Директора кредитного товарищества в городе Волжский Волгоградской области обвиняют в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, мужчина являлся одновременно индивидуальным предпринимателем и директором кредитного товарищества.
Некоторое время возглавляемая им организация принимала вклады от населения, заключая договоры с гражданами от лица частного предпринимателя. Проценты по займам погашались за счет новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды.
"После прекращения новых денежных поступлений в октябре 2018 года мужчина как индивидуальный предприниматель обратился в суд для признания себя банкротом, не вернув большую часть вкладов. В результате у 195 граждан было похищено более 50 млн рублей", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Впрочем, банкротство не помешало мужчине приобрести две квартиры в Санкт-Петербурге на имя неработающего родственника. На это имущество в рамках расследования был наложен арест.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве по подозрению в мошенничестве были задержаны сотрудники Федеральной налоговой службы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.