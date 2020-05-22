Директор потребительского кооператива похитил более 50 млн рублей

Директора кредитного товарищества в городе Волжский Волгоградской области обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, мужчина являлся одновременно индивидуальным предпринимателем и директором кредитного товарищества.

Некоторое время возглавляемая им организация принимала вклады от населения, заключая договоры с гражданами от лица частного предпринимателя. Проценты по займам погашались за счет новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды.

"После прекращения новых денежных поступлений в октябре 2018 года мужчина как индивидуальный предприниматель обратился в суд для признания себя банкротом, не вернув большую часть вкладов. В результате у 195 граждан было похищено более 50 млн рублей", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Впрочем, банкротство не помешало мужчине приобрести две квартиры в Санкт-Петербурге на имя неработающего родственника. На это имущество в рамках расследования был наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве по подозрению в мошенничестве были задержаны сотрудники Федеральной налоговой службы.