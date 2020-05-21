В Москве задержаны сотрудники ФНС по подозрению в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере в отношении сотрудников ИФНС № 20 по городу Москве.

"По версии следствия, в период с 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 города Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц осуществляли мошеннические действия путем проведения камеральных проверок по заведомо поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Таким образом было похищено более 1 миллиона рублей бюджетных средств.

По уголовному делу проведено более 20 обысков, в том числе в здании налогового органа. Изъяты документы и электронные носители информации.

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