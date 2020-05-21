В Красноярском крае чиновница украла деньги на подарки ветеранам

Бывшего начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров министерства социальной политики Красноярского края обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, бывшая руководитель отдела министерства в 2018 году вместе с сообщниками похитила более 2 миллионов рублей. Деньги выделялись министерством социальной политики региона для покупки подарков ветеранам ко Дню Победы.

"Вступив в предварительный сговор с другим должностным лицом министерства и двумя сотрудниками коммерческой организации, обвиняемая обеспечила заключение государственных контрактов на приобретение ценных подарков. Взамен указанных в контрактах видов бытовой техники ветеранам были вручены более дешевые подарки в меньшем количестве. Оставшиеся денежные средства злоумышленники присвоили", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования с обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении чиновницы направлено в суд Центрального района Красноярска для рассмотрения по существу.

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