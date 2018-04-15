Американец поджег себя ради будущего планеты

Американский адвокат поджег себя, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды, сообщает BBC News.

60-летний Дэвид Бакел устроил акцию в бруклинском Проспект-парке Нью-Йорка. Спасти его не удалось. Мужчина оставил записку, в которой пояснил свои мотивы. Также стало известно, что он успел отправить послание в несколько организаций по электронной почте.

Бакел отметил, что облил себя "ископаемым топливом", чтобы показать, что люди делают с собой, когда не заботятся об экологии.

"Загрязнение разрушает нашу планету, просачивается в нашу среду обитания через воздух, почву, воду и погодные осадки", — написал он.

Юрист был известен как активный защитник представителей ЛГБТ-сообщества, в последние годы работал с несколькими экологическими организациями.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что в Минприроды России составили экологический рейтинг городов. Возглавляют его Тюменская, Саратовская, Московская области, Ставропольский край, Мурманская область, Санкт-Петербург, Челябинская области. По словам специалистов Минприроды, именно в этих областях наиболее качественно и масштабно проходил "Год экологии", объявленный в стране в 2017 году.