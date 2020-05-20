В Калининграде по подозрению в незаконном хранении оружия, его составных частей и боеприпасов задержан ранее судимый местный житель.
"По версии следствия, злоумышленник занимался раскопками на территории Калининградской области в районах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Найденные боеприпасы мужчина складировал в принадлежащих ему гаражных боксах, расположенных в Калининграде", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При обыске в гараже задержанного, который он превратил в импровизированный арсенал, оперативники нашли составные части огнестрельного оружия, штык-ножи более трех тысяч патронов разного калибра и револьвер.
Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции сейчас устанавливают соучастников незаконных раскопок.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как у жителя Новороссийска, которого подозревали в мошенничестве, при обыске обнаружили целый склад оружия, включая автомат, пятнадцать гранат, пистолеты и глушители.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.