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Источник Правда.Ру

В Калининграде у черного копателя изъяли арсенал оружия

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Калининграде по подозрению в незаконном хранении оружия, его составных частей и боеприпасов задержан ранее судимый местный житель.

"По версии следствия, злоумышленник занимался раскопками на территории Калининградской области в районах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Найденные боеприпасы мужчина складировал в принадлежащих ему гаражных боксах, расположенных в Калининграде", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске в гараже задержанного, который он превратил в импровизированный арсенал, оперативники нашли составные части огнестрельного оружия, штык-ножи более трех тысяч патронов разного калибра и револьвер.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции сейчас устанавливают соучастников незаконных раскопок.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как у жителя Новороссийска, которого подозревали в мошенничестве, при обыске обнаружили целый склад оружия, включая автомат, пятнадцать гранат, пистолеты и глушители.

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Темы оружие полиция калининград
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