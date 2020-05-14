У жителя Новороссийска нашли целый склад оружия и боеприпасов

Склад оружия и боеприпасов в Новороссийске обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Арсенал был обнаружен в ходе обысков по ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве в отношении жителя Новороссийска.

"Правоохранителями изъято более полутора тысяч патронов различного калибра, пятнадцать гранат с десятью запалами, автомат Калашникова и три магазина к нему, пистолет "Браунинг", револьвер, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы", — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

В пресс-службе также добавили, что в квартире, принадлежащей подозреваемому, были обнаружены документы, имеющие доказательное значение по делу о мошенничестве.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Томской области закрыли незаконную фабрику по производству оружия.