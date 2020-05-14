Помощник начальника филиала “Кубаньэнерго” задержан за взятку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего помощника начальника филиала "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, в октябре 2019 года представитель энергетической компании узнал, что предпринимателю из станицы Убеженской необходимо увеличение электрических мощностей для развития производства.

Обвиняемый предложил ускорить рассмотрение заявки на подключение за 750 тысяч рублей. Предприниматель отказался, потому что таких денег у него не было.

Через три месяца энергетик вновь предложил свою помощь.

"В феврале 2020 года обвиняемый сообщил мужчине, что сможет оказать содействие при условии передачи ему меньшей суммы — 600 тысяч рублей. О данном требовании индивидуальный предприниматель сообщил в органы Следственного комитета РФ. 26 марта 2020 года помощник начальника встретился с заявителем и получил от последнего 600 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия фигуранта были пресечены оперативными сотрудниками", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, расследование уголовного дела в отношении него продолжается.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на Сахалине осудили чиновника за взятки и хранение наркотиков.