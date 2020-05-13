Подробности дела чиновника, осужденного за взятки и наркотики

Сергей Гейченко занимал должность вице-мэра Холмского городского округа, а затем был мэром города Александровск-Сахалинский. Суд признал его виновным в получении взяток и хранении наркотиков.

"Суд установил, что в декабре 2013 года и в период с апреля по декабрь 2014 года осужденный, занимая должность вице-мэра МО "Холмский городской округ", за содействие в скорейшем заключении и исполнении муниципальных контрактов, а также в оплате денежных средств за проведенные работы получил в качестве взятки от руководителей компаний-подрядчиков денежные средства в сумме 800 тысяч рублей, являвшиеся частью оговоренной ранее суммы взятки в размере 10 млн рублей", — сообщили в пресс-службе Сахалинской области.

Впоследствии, когда Гейченко уже занимал должность мэра города Александровск-Сахалинский, у него при обыске в служебной квартире нашли наркотики общей массой 2,34 грамма.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал. Однако по совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Хабаровске был выявлен факт дачи крупной взятки сотрудникам РЖД.