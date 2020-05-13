Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о вынесении приговора бывшему мэру муниципальных образований Сахалина Сергею Гейченко. Мужчина был осужден на 10 лет за хранение наркотиков и крупные взятки.
"В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал… Суд согласился с позицией прокурора и приговорил осужденного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — отмечается в сообщении.
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