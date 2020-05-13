На Сахалине бывшего мэра осудили на 10 лет за наркотики и взятки

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о вынесении приговора бывшему мэру муниципальных образований Сахалина Сергею Гейченко. Мужчина был осужден на 10 лет за хранение наркотиков и крупные взятки.