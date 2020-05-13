В Хабаровске выявлен факт дачи крупной взятки сотрудникам РЖД

Под суд пойдет руководитель одной из транспортных компаний Хабаровска, который на протяжении четырех лет раздавал взятки сотрудникам железной дороги.

Обвиняемым по уголовному дело о даче взяток в значительном и особо крупном размере проходит директор одной из местных компаний. По версии следствия с 2015 по 2019 год мужчина делал крупные денежные "подарки" должностным лицам железнодорожной станции Хабаровск-2 и Центра организации работы железнодорожных станций.

Как сказано в материалах дела, деньги передавались: "За приоритетную организацию маневровой работы по подаче (уборке) железнодорожных вагонов и выгрузку груза без проведения проверок на его соответствие оплаченному тарифу".

В общей сложности в качестве взяток сотрудникам местного отделения РЖД было передано более 12,6 миллионов рублей.

На время следствия суд наложил арест на принадлежащее обвиняемому имущество стоимостью более 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что сотрудницу Роспотребнадзора в Смоленской области подозревают в получении взятки.