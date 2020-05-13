Под суд пойдет руководитель одной из транспортных компаний Хабаровска, который на протяжении четырех лет раздавал взятки сотрудникам железной дороги.
Обвиняемым по уголовному дело о даче взяток в значительном и особо крупном размере проходит директор одной из местных компаний. По версии следствия с 2015 по 2019 год мужчина делал крупные денежные "подарки" должностным лицам железнодорожной станции Хабаровск-2 и Центра организации работы железнодорожных станций.
Как сказано в материалах дела, деньги передавались: "За приоритетную организацию маневровой работы по подаче (уборке) железнодорожных вагонов и выгрузку груза без проведения проверок на его соответствие оплаченному тарифу".
В общей сложности в качестве взяток сотрудникам местного отделения РЖД было передано более 12,6 миллионов рублей.
На время следствия суд наложил арест на принадлежащее обвиняемому имущество стоимостью более 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что сотрудницу Роспотребнадзора в Смоленской области подозревают в получении взятки.
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