Руководство “Фондсервисбанка” будут судить за хищение 6,4 млрд рублей

В суд передано уголовное дело о создании преступного сообщества и крупной растрате. В качестве обвиняемых — практически все руководство одного из московских коммерческих банков.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента и председателя правления ОАО "Фондсервисбанк" Александра Воловника, членов созданного им преступного сообщества: первого вице-президента банка Петра Ладонщикова, начальника кредитного управления Елены Виноградовой, начальника департамента защиты ресурсов Сергея Меняйлова, начальника отдела данного департамента Александра Никонова, а также других соучастников Анатолия Воронина, Сергея Евженко, Михаила Мраки, Германа Козубина, Наталии Щербиной, Кирилла Бычкова", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Преступников обвиняют в хищении денежных средств кредитной организации на сумму более 6,4 миллиардов рублей.

Нечистые на руку банкиры работали по известным схемам: на счета аффилированных фирм выдавались крупные кредиты, которые никто заведомо не собирался возвращать.

Уголовное дело будет рассматриваться в Тверском районном суде города Москвы.

Также продолжается расследование в отношении одного из сообщников, который скрылся за рубежом, уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Москве за растрату в 800 млн рублей осудили одного из руководителей коммерческого банка.