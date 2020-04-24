Руководителя московского банка осудили за растрату почти 800 млн рублей

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор Павлу Сычеву, который, являясь заместителем председателя правления коммерческого банка, совершил растрату почти в 800 миллионов рублей.

"В суде установлено, что Сычев, являясь первым заместителем председателя правления коммерческого банка, вошел в состав организованной группы, члены которой в том числе были сотрудниками банка, для хищения денежных средств кредитной организации", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Злоумышленники использовали проверенную схему, когда один из руководителей банка, используя служебное положение, санкционировал выдачу кредитов организациям, которые заведомо эти кредиты возвращать не собирались.

Затем деньги обналичивались преступниками и делились между собой.

Таким образом, было похищено более 774,9 миллионов рублей

"С учетом позиции государственного обвинителя Хамовнической межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил Сычева к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — уточнили в ведомстве.

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