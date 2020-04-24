В Северной Осетии чиновники оформили опеку над детьми ради денег

Сами сироты узнали, что у них есть опекуны, только после прокурорской проверки.

В отношении шести сотрудников отдела опеки и попечительства Пригородного района Северной Осетии возбуждены уголовные дела о мошенничестве с использованием служебного положения.

"Установлено, что должностные лица отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения по Пригородному району республики подготовили на себя документы, послужившие основанием для установления попечительства над несовершеннолетними по договорам о приемной семье", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фактически чиновники не исполняли обязанности приемных родителей и не собирались этого делать. Им нужны были выплаты, которые причитаются опекунам.

Таким образом, чиновники смогли похитить более одного миллиона рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Ленинградской области строитель украл из дома, где раньше делал ремонт, более 15 миллионов рублей.