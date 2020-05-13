В Югре после пропажи ребенка возбудили уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудил уголовное дело по факту гибели 7-летнего мальчика. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

"По версии следствия, 11 мая 2020 года около 14 часов ребенок, катаясь на велосипеде в районе площади, расположенной на пересечении улиц Набережная и Молодости города Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не справился с управлением и съехал в воду реки Казым. До настоящего времени тело мальчика не найдено", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В рамках расследования будет дана оценка бездействию должностных лиц органа местного самоуправления в части необеспечения безопасности места общего пользования, где упал мальчик, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что житель Югры перевел "целительнице" больше миллиона рублей за снятие порчи, сглаза и родового проклятия.