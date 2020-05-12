Житель Югры перевел “целительнице” больше миллиона рублей

Снятие порчи и родового проклятия по телефону обошлось жителю Югры в сумму более миллиона рублей.

Судя по всему, вмешательство "целителей" мужчине не очень помогло, раз он решил обратиться в полицию. Там, в свою очередь, возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Как выяснилось, житель Березовского района решил "откорректировать свою судьбу", о такой услуге он узнал из телевизионной программы.

Набрав, указанный в программе номер, он связался с некими "магами", которые были готовы ему помочь.

"В ходе разговора злоумышленник сообщил, что готов решить жизненные проблемы потерпевшего, но для начала ему необходимо перевести за диагностику 22 400 рублей. После перевода позвонила сама целительница Надежда, которая пояснила, что у мужчины все плохо и необходимо срочно лечить от всевозможных болезней, кроме того, нужно снять порчу, сглаз, родовое проклятие, которое наносит большой вред", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В общей сложности услуги "целителей" обошлись югорчанину в один миллион сто тысяч рублей. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 40 тысяч рублей.