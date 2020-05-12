ФСБ задержала жителя Тверской области за подготовку к теракту

Житель города Кимры готовил нападения на здания органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт на территории Тверской области.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, в городе Кимры Тверской области молодой человек 2001 года рождения, гражданин России. Его подозревают в причастности к подготовке терактов на территории региона: поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

У мужчины изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, патроны к нему, зажигательные устройства по типу коктейлей Молотова, холодное оружие и средства связи.

Также оперативники нашли дневники с записями и планами будущих преступлений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, он заключен под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как на Сахалине задержали двоих студентов, готовивших нападение на техникум.