Житель города Кимры готовил нападения на здания органов власти и сотрудников правоохранительных органов.
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт на территории Тверской области.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, в городе Кимры Тверской области молодой человек 2001 года рождения, гражданин России. Его подозревают в причастности к подготовке терактов на территории региона: поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.
У мужчины изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, патроны к нему, зажигательные устройства по типу коктейлей Молотова, холодное оружие и средства связи.
Также оперативники нашли дневники с записями и планами будущих преступлений.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, он заключен под стражу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как на Сахалине задержали двоих студентов, готовивших нападение на техникум.
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