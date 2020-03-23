В Сахалинской области задержали двоих студентов, которые готовили теракт в одном из техникумов региона.
"В процессе обыска у них обнаружили и изъяли оружие, патроны, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства и дневники с записями, в которых говорилось о том, что они планируют совершить нападение на техникум", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Будут проведены экспертизы оружия, документов и боеприпасов, по результатам которых могут быть возбуждены дела и по другим статьям.
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