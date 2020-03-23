На Сахалине задержали двоих студентов, готовивших теракт в техникуме

В Сахалинской области задержали двоих студентов, которые готовили теракт в одном из техникумов региона.

"В процессе обыска у них обнаружили и изъяли оружие, патроны, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства и дневники с записями, в которых говорилось о том, что они планируют совершить нападение на техникум", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Будут проведены экспертизы оружия, документов и боеприпасов, по результатам которых могут быть возбуждены дела и по другим статьям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 40 человек планировали убить подростки в Саратове.