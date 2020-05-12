Пожар в больнице: погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ

В пожаре в санкт-петербургской больнице Святого Георгия, которая сейчас переоборудована для лечения больных с коронавирусом, во время пожара погибли пятеро пациентов. Все они находились на аппаратах ИВЛ.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные городские службы.

По данным МЧС, пожар начался рано утром, сообщение на пульт поступило в 6.23. К 6:55 огонь удалось локализовать.

150 человек были эвакуированы.

По предварительной версии, причина возгорания - неполадки в электропроводке.