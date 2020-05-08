Двое мужчин были задержаны на Кубани во время рыбалки с помощью незаконных снастей.
Два незадачливых рыбака попались во время совместного рейда полиции и Рыбинспекции на территории Красноармейского района Краснодарского края.
Мужчин заметили на берегу реки Кубани вблизи Федоровского гидроузла, сотрудники правоохранительных органов изъяли у них пойманную рыбу и запрещенные снасти.
"У двоих приезжих из Северского района в возрасте 32 и 35 лет правоохранители обнаружили и изъяли 500 особей азовского пузанка. Сумма ущерба составила 685 000 рублей. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции", — сообщили пресс-службе регионального ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов).
Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Кубани ввели запрет на посещение лесов до 18 мая.
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