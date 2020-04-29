Администрация Краснодарского края сообщила о продлении запрета на посещение лесов из-за участившихся пожаров.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории лесополосы сейчас зафиксирован 4-й класс пожароопасности. Приказом минприроды региона, с 7 апреля пребывание граждан в лесах, а также въезд любых транспортных средств запрещен.
"В крае продлены ограничительные меры на посещение лесов. Запрет будет действовать до 18 мая в целях обеспечения пожарной безопасности. Ограничен также въезд в лес транспортных средств", — сообщает пресс-служба администрации региона.
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