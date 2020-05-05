В Благовещенске неоднократно судимый местный житель расстрелял из травматического пистолета охранника торгового центра.
Сотрудники Следственного комитета в Амурской области расследуют уголовное дело по статье о покушении на убийство, после того как охранник одного из местных торговых центров был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
"Согласно материалам уголовного дела, днем 26 апреля 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны. С телесными повреждениями потерпевший доставлен в медицинское учреждение для оказания ему необходимой помощи", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Приморья будут судить за убийство тещи.
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