В Благовещенске мужчина расстрелял охранника торгового центра

В Благовещенске неоднократно судимый местный житель расстрелял из травматического пистолета охранника торгового центра.

Сотрудники Следственного комитета в Амурской области расследуют уголовное дело по статье о покушении на убийство, после того как охранник одного из местных торговых центров был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

"Согласно материалам уголовного дела, днем 26 апреля 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны. С телесными повреждениями потерпевший доставлен в медицинское учреждение для оказания ему необходимой помощи", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Приморья будут судить за убийство тещи.