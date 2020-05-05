Житель Приморья пойдет под суд за убийство тещи

Сотрудники Следственного комитета РФ по Приморскому краю передали в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве тещи.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый в пьяном виде пришел в гости к своей теще, которая проживала в городе Большой Камень на улице Комсомольской.

Женщина оказалась не рада гостю и сделала попытку выставить пьяного родственника за дверь.

Мужчину такое отношение вывело из себя. Он схватил нож и несколько раз ударил женщину в область груди и шеи. От полученных ранений она скончалась.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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