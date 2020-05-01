Армия Египта уничтожила двух экстремистов во время спецоперации

Официальный представитель вооруженных сил АРЕ Тамер ар-Рифаи сообщил агентству РИА "Новости" о том, что египетская армия ликвидировала двоих экстремистов во время спецоперации. События произошли на севере Синайского полуострова.