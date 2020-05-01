Официальный представитель вооруженных сил АРЕ Тамер ар-Рифаи сообщил агентству РИА "Новости" о том, что египетская армия ликвидировала двоих экстремистов во время спецоперации. События произошли на севере Синайского полуострова.
"Вооруженные силы провели спецоперацию на основании разведданных о террористическом укрытии на севере Синая, в ходе перестрелки ликвидированы двое опасных экстремистов", — говорится в полученном РИА Новости сообщении представителя ВС.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.