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Источник Правда.Ру

Новокузнецкого бизнесмена обвиняют в махинациях на 3 миллиарда рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Директор строительной компании Сергей Павлов, вместе со своим сыном, директором банка, "перепутали" деньги вкладчиков со своими собственными.

СК завершил расследование уголовного дела в отношение 66-летнего Сергея Павлова. Бизнесмена обвиняют в финансовых злоупотреблениях на 3 миллиарда рублей.

"По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2013 года обвиняемый, являясь директором строительной организации и председателем совета директоров "Новокузнецкого муниципального банка", попросил сына, который был директором данного банка, выступить гарантом по кредитным обязательствам его фирмы. Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списали денежные средства вкладчиков в общей сложности на сумму более 3 миллиардов рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Директора банка, Александра Павлова, после этого задержали и приговорили к 9 годам 10 месяцам лишения свободы, а его отец скрылся и был задержан лишь в сентябре 2019 года в Москве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ ликвидировали группу боевиков.

Темы махинации новокузнецк следственный комитет
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