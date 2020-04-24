Экстремиста из Дагестана арестовали за призыв отвергать светские закон

В Республике Дагестан 40-летнего местного жителя подозревают в создании экстремисткой организации.

"Следствием установлено, что в 2014 году на территории Республики Дагестан мужчина организовал деятельность религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", в отношении которого 15 сентября 2010 года Верховным судом Российской Федерации принято решение о запрете его деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Однако мужчина на этом не успокоился, а продолжал развивать идеи радикального исламизма и вербовать новых членов. Проводил собрания, где призывал отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремился создать государство с радикальной формой религиозного правления.

"В ходе проведения сотрудниками УФСБ и МВД России оперативно-розыскных мероприятий организатор запрещенного религиозного объединения задержан. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято большое количество литературы и электронных носителей информации, содержащие экстремистские материалы", — уточнили в Следственном комитете.

Решением суда задержанный помещен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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