В Астраханской области закрыли интернет-магазин наркотиков

Интернет-магазин по продаже наркотиков закрыли в Астраханской области и одновременно задержали весь штат его сотрудников — их оказалось девять человек.

Задержания наркоторговцев прошли одновременно в разных населенных пунктах региона. В общей сложности под стражей оказались девять жителей Астрахани, Краснодарского и Пермского краёв в возрасте от 22 до 44 лет.

"В ходе личного досмотра и обысков полицейские изъяли партию так называемой "скорости" общей массой 640 граммов, крупную сумму денежных средств, 15 мобильных телефонов и ноутбуков, 10 криптовалютных банковских карт, цифровые весы и упаковочные материалы", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Свой бизнес злоумышленники построили на продаже наркотиков бесконтактным способом.

Товар размещали в тайниках, о местонахождении которых покупателям сообщали в мессенджере. Оплату принимали в цифровой валюте - биткойнах.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной продаже наркотиков. Подозреваемым может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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