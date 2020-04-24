Жительница Кубани объявлена в розыск за терроризм

Следственный комитет России объявил в международный розыск 25-летнюю жительницу Краснодарского края Викторию Симоненко. Ее обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия девушка, не позднее апреля 2016 года, уехала в Сирию с целью присоединиться к действующим там террористам.

"Находясь в Сирии до ноября 2017 года, обвиняемая проходила обучение в лагере боевиков, где приобрела углубленные знания, практические умения и навыки обращения с оружием и взрывными устройствами. После этого, девушка добровольно вступила в террористическую организацию, и вплоть до января 2018 года принимала участие в ее деятельности", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По ходатайству следователя, судом в отношении Симоненко была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время обвиняемая объявлена в международный розыск, — добавили в ведомстве.

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